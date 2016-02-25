Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Stephen Curry, son iki maçta 92 sayı kaydetti!

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, bir gece önceki 62 sayılık kariyer rekorunun ardından dün gece Sacramento Kings'e karşı 30 sayı, 9 ribaund ve 8 asistlik performansıyla, ekibinin 137-106'lık galibiyete ulaşmasında en etkili isim oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, bir gece önceki 62 sayılık kariyer rekorunun ardından dün gece Sacramento Kings'e karşı 30 sayı, 9 ribaund ve 8 asistlik performansıyla, ekibinin 137-106'lık galibiyete ulaşmasında en etkili isim oldu.

Curry ilk yarıda 7/11 şut isabetiyle 23 sayıya ulaştı ve 4/7 üçlük isabeti kaydetti. Karşılaşmayı ise 5 üçlük isabetiyle kapattı.

Maçtan sonra Curry, performansıyla ilgili şu şekilde konuştu:

"Bu, daha iyiye gittiğimizin bir kanıtı. Tüm isteyebileceğiniz de bu. Oynadığımız her maçta, kendimizle ilgili yeni şeyler öğrendik. Doğru yönde ilerliyor olduğumuzu bilmek güzel bir his."

Elias Sports Bureau'ya göre, son iki gecede 92 sayı bulan Curry, iki maçlık bir süreçte üçüncü en yüksek sayı toplamına ulaştı. Steph 25-27 Şubat 2016 tarihleri arası toplam 97 sayıya, 24-25 Şubat 2016 tarihleri arası ise 93 sayıya ulaşmıştı.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal