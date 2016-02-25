Stephen Curry, son iki maçta 92 sayı kaydetti!

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, bir gece önceki 62 sayılık kariyer rekorunun ardından dün gece Sacramento Kings'e karşı 30 sayı, 9 ribaund ve 8 asistlik performansıyla, ekibinin 137-106'lık galibiyete ulaşmasında en etkili isim oldu.



Curry ilk yarıda 7/11 şut isabetiyle 23 sayıya ulaştı ve 4/7 üçlük isabeti kaydetti. Karşılaşmayı ise 5 üçlük isabetiyle kapattı.



Maçtan sonra Curry, performansıyla ilgili şu şekilde konuştu:



"Bu, daha iyiye gittiğimizin bir kanıtı. Tüm isteyebileceğiniz de bu. Oynadığımız her maçta, kendimizle ilgili yeni şeyler öğrendik. Doğru yönde ilerliyor olduğumuzu bilmek güzel bir his."



Elias Sports Bureau'ya göre, son iki gecede 92 sayı bulan Curry, iki maçlık bir süreçte üçüncü en yüksek sayı toplamına ulaştı. Steph 25-27 Şubat 2016 tarihleri arası toplam 97 sayıya, 24-25 Şubat 2016 tarihleri arası ise 93 sayıya ulaşmıştı.



