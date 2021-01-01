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Stephen Curry, kuyruk kemiğini sakatladı!

Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, dün gece oynadığı Houston Rockets karşılaşmasında, üçüncü çeyreğin son pozisyonunda kuyruk kemiğinin ezilmesiyle oyunu terk etmek zorunda kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, dün gece oynadığı Houston Rockets karşılaşmasında, üçüncü çeyreğin son pozisyonunda kuyruk kemiğinin ezilmesiyle oyunu terk etmek zorunda kaldı.

Curry, bir üçlük denemesi sonrası dengesini kaybederek saha dışına çıktı ve Rockets benchinin yanına tuhaf bir şekilde düştü. Soyunma odasına giden Curry, sonrasında takım tarafından oyuna geri alınmadı.

Warriors başantrenörü Steve Kerr, Curry'nin sakatlığı için röntgen çekilmediğinde ve ağrısı azaldığında kadroya dönmesini beklediğini söyledi:

"Memphis'te oynayıp oynamayacağına dair hiçbir fikrim yok. Ama önümüzdeki haftaya kadar iyi olacağını düşünüyoruz. Göreceğiz. Bu, bir hafta kadro dışı olacağı anlamına gelmiyor. Geri dönebilir. Bildiğim üzere yarın antrenmana gelebilir."

Dün geceki maça 29.3 sayı ortalaması ile giren Curry'nin durumuyla ilgili güncelleme, yakın zamanda yapılacak.


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