Stephen Curry, hayranlarına teşekkür etti!

Golden State Warriors süperstarı Steph Curry, NBA All-Star Maçında ilk beş kadrosuna seçildiği için hayranlarına teşekkür etti.



Curry, sakatlığı nedeniyle oynayamadığı geçen seneden sonra NBA All-Star Maçına bu yıl geri döndü ve 32 yaşındaki yıldız, 5.481.033 seyirci oyu alarak, All-Star Maçında Batı ilk beş kadrosuna seçilmeye hak kazandı.



Destekçilerine teşekkür etmek için Twitter'ı kullanan Curry, yedinci kez All-Star maçına katılacak olmanın heyecanını şu şekilde dile getirdi:



"Mahcup oldum ve onur duydum. Oy veren taraftarlara ve yanımda olan takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. '7 kez' kulağa oldukça iyi geliyor! Bunu asla hafife almıyorum."



Steph, bu sezon maç başına 30.0 sayı, 5.3 ribaund ve 6.0 asist ortalamaları ile MVP ödülü için en büyük adaylardan biri olarak görülüyor.



