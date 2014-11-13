Stephen Curry, 3000. üçlük isabetini buldu!

Halihazırda 3 sayılık atışlarda NBA'de tüm zamanların lideri olan Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, dün gece kariyerinde 3.000'inci üçlüğünü atarak daha önce ulaşılmamış bir noktaya yükseldi.



Curry, Denver Nuggets'a karşı alınan 86-89'luk mağlubiyetin üçüncü çeyreğinde Facundo Campazzo'nun üzerinden attığı üçlükle, NBA tarihinde 3.000 kariyer üçlük isabetine ulaşan ilk oyuncu oldu.



Curry'nin bu rekoru, yaklaşık iki hafta önce efsane şutör Ray Allen'ın yaklaşık 11 yıl zirvede kalan üçlük rekorunu kırmasından sonraki yeni rekoru oldu.



Steph ayrıca, kendisinin üst üste en az bir üçlük isabeti bulduğu maç miktarı rekorunu da kırmış oldu (157). Önceki rekoru 13 Kasım 2014 – 3 Kasım 2016 arasında olurken, mevcut rekor 1 Aralık 2018'de başlamıştı.



