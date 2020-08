Stephen A.: "Zion'ın müzmin sakat olmasından korkuyorum"

ESPN analisti Stephen A. Smith, New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson'ın geleceği hakkında "endişeli" olduğunu söyledi.



Zion şimdiden NBA'in en parlak genç yıldızlarından biri olarak ortaya çıktı. Bu sezon sadece 22 maçta oynamasına rağmen, ligin yüzlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.



Ancak Orlando'da sezonun yeniden başlamasından bu yana, saha içinde aldığı sürelerin oldukça az olduğu görüldü ve birçok kişi, bunun nedenini merak ediyor. Zion'ın fiziği ve kilosu göz önüne alındığında, birçok kişi Pelicans'ın en büyük yıldızı konusunda aşırı koruyucu olduğunu düşünüyor.



Stephen A., First Take programında, işin arka planında daha fazla şey olabileceğini açıkladı:



"Burada bir şeyler bana tuhaf geliyor. Ve bunu son birkaç gündür düşünüyorum. Zion Willimson gibi bir adama baktığınızda ve lisede, kolejde ve yaz liginde sakatlanmış biri olduğunu göz önünde bulundurduğunuzda, yarım ay gibi bir süre uzakta kaldıktan sonra geri dönüp biraz topalladığı görülmüştü. Bir şeyler doğru görünmüyor ve biraz sakatlığa eğilimli olması açısından, geleceği konusunda endişeliyim. Ama aynı zamanda, kendisi henüz 20 yaşında."