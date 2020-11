Stephen A.: "Warriors, Lakers'ı tahtından edecek!"

Ünlü ESPN analisti Stephen A Smith, Los Angeles Lakers'ı önümüzdeki sezon tahtından indirecek takımın, Golden State Warriors olduğunu iddia etti.



Lakers, 2020-21 sezonunda şampiyonluk ünvanını korumaya çalışacak. Şu an itibariyle, ligde birden fazla takımın önümüzdeki sezon şampiyonluk için mücadele etme şansının olması bekleniyor.



Bununla birlikte, Stephen A.'in First Take programında açıkladığına göre, Warriors, Lakers'ı tahttan indirecek ekip olabilir:



"Size şimdi şunu söyleyeyim, Warriors, NBA'de hasara yol açacak... Onları bundan alıkoyabilecek tek şey, sakatlıklar."



"İNSANOĞLUNUN GÖRDÜĞÜ EN İYİ BACKCOURT"



Ardından, Max Kellerman, Lakers'ın x-faktörü Anthony Davis hakkında konuştuğunda, Smith, AD'nin "insanoğlunun gördüğü en iyi guard ikilisini" durduramayacağını iddia ederek yorumlarını sürdürdü:



"İnsanların göstermeye çalıştığı kadar karmaşık olmayan, basit bir nedenden ötürü. Warriors, insanoğlunun gördüğü en iyi guard ikilisine sahip. NBA tarihinde hiçbir guard ikilisi, bu iki kardeşimiz Steph Curry ve Klay Thompson gibi şut atamadı.



Anthony Davis'in Klay Thompson ve Steph Curry'ye verecek bir cevabı yok, o kardeşleri orada savunamaz. Bir başkasının bunu yapması ve topsuz alanda hareket ederlerken onları takip etmesi gerekli, böylece bir hızlı hücum olduğunda boşta olmadıklarından emin olması gerek. Yoksa göz açıp kapayıncaya kadar onları potadan 9-10 metre uzakta, çaprazlarda görebilir.



Bana göre, LeBron ve AD'yi alt etmek için gereken tek şey bu ikili olacak."