Stephen A.: "Warriors, 'canavar gibi' olacak!"

ESPN analisti Stephen A. Smith, Golden State Warriors'ın önümüzdeki sezon "canavar gibi" olacağını söyledi.



Stephen A., Warriors'ın önümüzdeki sezon Steph Curry ve Klay Thompson'ın dönüşü ile yeniden şampiyonluk çekişmesine döneceğini savunmayı sürdürüyor. Yakın zamanda, Warriors'ın Batı'da Los Angeles Lakers için ana rakip olacağını belirtmişti.



Smith, SiriusXM NBA Radio'da şu şekilde konuştu:



"Golden State geri dönüyor ve bence canavar gibi olacaklar, çünkü kanıtlayacak bir şeyleri var, özellikle Klay ve Steph'in.



Draft'ta iki numaralı seçime sahipler. Ya (James) Wiseman'ı alırlarsa? Ya onu Draymond Green ile frontcourt'a koyarsanız? Ve Wiggins'i Steph Curry ile Klay ile tutarsanız. Golden State Warriors'ın şampiyonluğu kazanamayacağını kesin olarak belirtebilir miyiz? Zannetmiyorum."



Beş sezon üst üste NBA Finalleri'ne çıkıp bunlardan üçünü kazandıktan sonra, Warriors önceki sezon Kevin Durant'i kaybettikten ve sakatlıklardan sonra dibe batmıştı.



