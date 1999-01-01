Stephen A: "Tim Duncan'ın kariyeri, Kobe Bryant'ınkinden iyiydi"

Ünlü NBA analisti Stephen A. Smith, San Antonio Spurs efsanesi Tim Duncan'ın, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'dan daha iyi bir kariyere sahip olduğunu iddia etti.



ESPN'den Stephen A., bu olağanüstü sınıfın en iyi NBA oyuncularından ikisini karşılaştırdı.



Smith, Duncan'ın Bryant'dan daha iyi bir kariyere sahip olduğunu söyledi:



"Tim Duncan demeliyim, adamım Kobe Bryant'a tüm saygılarımı da sunuyorum. Tim Duncan'ın ortaya koyabildiği istikrarı düşündüğünüzde - David Robinson'ın Tim Duncan sayesinde bir şampiyonluğu var. Tim Duncan, bu grafiğin de gösterdiği gibi, Kobe Bryant kadar şampiyonluğa sahip, daha fazla NBA Finaller MVP'si olan beş kez şampiyon olmuş bir isim. Bunu, 10 kez savunma beşlerine seçilmiş olarak, gelmiş geçmiş en iyi uzun forvet olarak görüldüğü gerçeğiyle göz önünde bulundurmalısınız."



Smith'in meslektaşı Max Kellerman ise fikrini şu şekilde sundu:



"Kobe Bryant demem gerekiyor. Charles Barkley haklı. Kobe Bryant, şimdiye dek Michael Jordan'a en yakın gördüğümüz kişi. Lakers'ın olduğu gibi algılanma nedenlerinden biri, asıl nedeni Kobe'nin oyundaki en iyi oyuncu olarak algılanması. Bu arada, Tim Duncan da o zamanlar oynuyordu ve en iyi dönemindeydi."



Lakers üç kez üst üste şampiyonluk kazanmadan önce, 1999'da ve daha sonra 2003'te Spurs şampiyon olmuştu.



