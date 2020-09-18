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Stephen A.: "PG, yeni Dwight Howard olma tehlikesiyle karşı karşıya"

ESPN'den Stephen A. Smith, LA Clippers'ın süperstarı Paul George'un, "yeni Dwight Howard" olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN'den Stephen A. Smith, LA Clippers'ın süperstarı Paul George'un, "yeni Dwight Howard" olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

George'un playofflardaki performansı, bir sonraki "Dwight Howard" olabileceğini söyleyen Stephen A. dahil olmak üzere, topluluk genelinde benzeri görülmemiş miktarda eleştiriye yol açmıştı.

Stephen A., şu açıklamaları yaptı:

"Paul George ile ilgili durumu görmezden gelemeyiz. Size şunu söyleyeyim, kendisi hayatınızda karşılaşacağınız en iyi adamlardan biridir, kötü laf etmesi imkansız biri. Bu ligde bir yıldız.

Ama yine de, playofflarda oynayamadı. Çok kötü şut attı ve aynı zamanda o da Kawhi gibi tıkandı. Ve Paul George hakkında dikkat edilmesi gereken en önemli şey: Paul George, Dwight Howard'ın ikinci versiyonu olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Unutmayın, Dwight Howard, tıpkı Paul George'un Indiana'daki ana adam olması gibi Orlando'daki ana adamdı. Ayrılmak istedi, Los Angeles'a gitti, sonunda Houston'a gitti ve çok geçmeden Washington, Charlotte gibi yerlerde oynadı. Çünkü artık eskisi gibi yıldız değildi. Ve bu yüzden herkes ona 'Orlando'dan asla ayrılmamalıydın' diyordu.

Paul George ise önce Indiana'daydı, sonra OKC'de, şimdi Clippers'la Los Angeles'ta."

Dwight, Orlando'dan ayrıldıktan sonra asla eskisi gibi olamamıştı. Bir nedenden ötürü, kendisini eskiden olduğu dominant oyuncu olmaktan alıkoyan her zaman bir durum oluyordu; sakatlıkları, kendi tutumu veya çevrenin kendisi.


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