Stephen A.: "New York Knicks beni çok heyecanlandırıyor!"

Ünlü ESPN analisti Stephen A. Smith, New York Knicks'in an itibariyle neden Brooklyn Nets'ten daha iyi olduğunu açıkladı.



Knicks, sezon başındaki performansları nedeniyle bu sezon en şok eden takımlardan biri olarak ortaya çıktı.



Stephen A., kısa süre önce ESPN'de NYC ekibine şu şekilde övgüler yağdırdı:



"Çok heyecanlıyım... New York Knicks son beş maçın dördünü kazandı ama Brooklyn Nets beş maçın dördünü kaybetti. Brooklyn Nets tüm yetenekli oyunculara sahip. Ama burada Julius Randle'a bakınca, %50 şut isabetiyle ve %40 üçlük isabetiyle 22-11-7 yapıyor ve resmen All-Star gibi oynuyor. Austin Rivers'ı izlediniz mi? Üçlükten yaklaşık %46 ile oynuyor, Indiana'ya karşı büyük şutlar soktu, Atlanta'ya karşı da birkaç büyük şut soktu. Ve Atlanta oldukça iyi görünüyordu ama New York Knicks'e karşı sıkıntı çektiler.



New York Knicks yaklaşık 36 maç kazanabilir, playofflara kalabilir ve kimse onlardan bir şey beklemediği için önleri gayet açık.



Çabalarına bayılıyorum, sert oynuyorlar. NBA'de ilk beş savunma arasındalar. Ama ligin en az üçlük deneyen takımı. RJ Barrett'ın Knicks'i oynatma biçiminden ve genel olarak rekabet etme şekillerinden oldukça memnunum. Bir New York'lu ve Knicks taraftarı olarak, Tom Thibodeau ve koçluk ekibinin yaptığı işten şimdiye kadar çok memnun olduğumu söylemek isterim."