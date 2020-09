Stephen A., Nash'i koç olarak alan Nets'i, ırkçılıkla suçladı!

Brooklyn Nets, Steve Nash'i bir sonraki koçu olarak işe aldıktan sonra, ünlü ESPN analisti Stephen A. Smith, bu hamlenin "beyaz ayrıcalığının" bir örneği olduğunu söyledi.



Nash'i "çok sevdiğini" söyleyen Smith, eski siyahi oyuncuların, Nash'in oyuncuların sağlıklı olması halinde gelecek sezon bir şampiyonluk için mücadele edebilecek Nets takımına katılarak elde ettiği fırsata sahip olamadıklarından şikayet etti.



Stephen A., şu açıklamalarda bulundu:



"Bu, 'First Take'deki kariyerimde belirtmek durumunda kaldığım en zorlu ifadelerden biri, ve nedeni de şu... Bayanlar ve baylar, bunun başka bir açıklaması yok. Bu bir beyaz ayrıcalığıdır. Bu siyahi bir adamın başına gelmez. Koç olarak hiçbir düzeyde deneyiminiz yok ve Brooklyn Nets'teki bu işi mi alıyorsunuz?"





Nash'in işe alınmasıyla ilgili monologu boyunca Smith, Nash'in işi hak ettiğini ve ayrıca iki siyahi süperstar Kyrie Irving ve Kevin Durant'in büyük olasılıkla anlaşmayı onayladığını itiraf etti. Ancak işi hak etmesine ve koçluk yapacağı siyahi oyuncular tarafından onay almasına rağmen, yine de Nash'in beyaz ayrıcalığına sahip olduğunu belirtti.



"NEDEN BİZİM BAŞIMIZA BU GELİYOR?"



Smith, ırksal huzursuzlukların ve sosyal adaletin protesto edildiği bu hassas zamanlarda, bu işe alma hamlesinin uygunsuz olduğuna inandığını açıkladı:



"Böyle zamanlarda, sosyal adaletle ilgili tüm bu olayların olduğu zamanda, bunu insanlara bu programda sayısız kez söyledim, kırılma noktası bu oldu. George Floyd'un cinayeti. Silahsız siyahilere karşı şiddet. Bütün bunlar doğru. Ama Amerika sokaklarında gördüğünüz hüsran, protestolar ve benzeri şeyler, siyahi toplulukların, haklarından mahrum toplulukların ve azınlıkların iş yerlerinde yükselmesine engel olunması, bazen kelimelere bile dökemediğimiz bir hayal kırıklığı yaratıyor.



"Bunlar yüzünden insan çığlık atmak istiyor. Göklere doğru bağırmak istiyorsunuz. Bu nasıl oluyor da bizden başka biri için bu her zaman gerçekleşebiliyor? Neden bir şeyin yarısını alabilmek için, en az iki kat daha iyi olmamız gerekiyor? Neden? Ne yaparsak yapalım, ne kadar çok çalışsak ve her şeyin sürecini ve arazisini nasıl geçersek geçelim, bir şekilde, bizden başka birileri için bu kriterleri görmezden gelmek ve bunun yerine onu atlamak ve kuralda bir istisna yapmak için başka bir mazeret oluyor. Yani şu anda bu konuyu açmam gerektiği için bile depresyondayım..."