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Stephen A.: "Michael Jordan, Kemba'yı çok seviyor"

ESPN analisti Stephen A. Smith, Charlotte Hornets'ın sahibi Michael Jordan'ın kendisini New York Knicks'in yeni point guardı Kemba Walker'ı övmek için aradığı anı paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN analisti Stephen A. Smith, Charlotte Hornets'ın sahibi Michael Jordan'ın kendisini New York Knicks'in yeni point guardı Kemba Walker'ı övmek için aradığı anı paylaştı.

ESPN'in First Take programındaki bir tartışmada Stephen A., MJ ile 2019'da yaptığı bir telefon görüşmesinden bahsetti. Jordan, Kemba'nın Hornets'tan ayrılıp Boston Celtics'e gittiği dönemde kendisini aradığını söyledi:

"Kemba Walker 2019'da Charlotte'tan Boston'a gitmek için ayrıldığında telefonumu biri aramıştı. Arayan Michael Jordan'dı.

Michael Jordan aramıştı, çünkü basketbol dünyasındaki herkesin, art arda dört sezon boyunca 20'den fazla sayı ortalama yakalamış olan en iyi adamının çok iyi bir oyuncu olduğunu bildiğinden emin olmak istemişti.

Ve ne kadar iyi oyuncu olursa olsun, bunun kendisinin kişiliğiyle kıyaslanamayacağını da belirtmişti. Çocuğu çok seviyor."


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