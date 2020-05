Stephen A.: "Luka değil, Zion değil, Tatum!"

ESPN analisti Stephen A. Smith, Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum'ın, Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic ve New Orleans Pelicans çaylağı Zion Williamson'dan daha iyi bir oyuncu olacağını söyledi.



First Take programında konuşan Smith, üçüncü yılındaki Boston yıldızı için şu ifadeleri kullandı:



"Ben Jayson Tatum diyorum. Tatum'ın büyük bir hayranıyım. Luka Doncic'ten yaklaşık 5-6 cm daha uzun. Çok daha iyi bir defans oyuncusu. Neredeyse %45 şut isabetiyle 20 sayıya yakın ortalaması var ve üçlük çizgisi gerisinden de %40'a yakın bir isabeti var. Bu da Luka'nın üçlük yüzdesinden daha iyi. Tatum'a ve henüz 22 yaşındayken kendisinden istenenlere bakıyorum. Sadece 22 yaşında. Top hakimiyeti var, şutu var, çembere gidebiliyor ve bitiriciliği de var. Artı, savunma da yapabiliyor."



"Zion'dan (Williamson) gördüğüm şeylere bayılıyorum, Luka'dan gördüklerime de aynı şekilde. Bu adayların her ikisi de açıkça potansiyelli isimler. Ama size şunu söyleyeyim: Jayson Tatum'ı bu tartışmanın dışında tutmak bir hata olur. Kendisi de bu tartışmada ve herkesi geçebilir. Öyle bir yeteneği, boyu ve atletizmi var. Savunması da aynı şekilde. Kendisi komple bir paket. Özel bir oyuncu."