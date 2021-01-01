Stephen A.: "Luka, Dame'in önünde All-Star ilk beşine seçilmemeliydi"

NBA analisti Stephen A. Smith, Dallas Mavericks'in yıldızı Luka Doncic'in, All-Star maçında Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard'ın önünde ilk beş kadroya seçilmesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.



Lillard'ın yerine Doncic, kariyerinde ikinci kez All-Star kadrosunda ilk beş başlayacak.



Medyadaki birçok kişi, Dame'in bu yıl All-Star ilk beş kadrosunda olmayı hak ettiğine inanıyor ve bu kişilerden biri olan Stephen A., düşüncesini şu şekilde aktardı:



"Adam takımını Batı'da dördüncü sıraya taşıdı. Bu sezon kritik anlarda NBA'de en çok sayı bulan kişi kendisi. Ligin MVP'si olma şansı bile var ve şimdi bana bu adamın All-Star maçında ilk beş başlamayacağını mı söylüyorsunuz? Aklımızı mı kaçırdık acaba?



All-Star oylaması, oyuncu oylaması, medya oylaması ve seyirci oylamasının bir karışımı. Steph Curry'nin zirvede olmasına lafım yok. Dame ve Luka, tüm oylar geldikten sonra ilk beşte ikinci sıra için berabere kalmışlardı. Ancak bu eşitlik, daha fazla taraftar oyu alan Luka'nın lehine bozulmuştu.



Hayır! Hayır! Luka'yı çok severim ama hayır! Eşitliği bozan şey, hangi oyuncunun takımının daha iyi dereceye sahip olduğu üzerine olmalıydı. O da Dame Dolla olurdu."



