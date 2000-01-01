Stephen A.: "Lillard şampiyonluk istiyorsa, Lakers'a gitmeli"

ESPN analisti Stephen A. Smith, Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard'ın bir şampiyonluk kazanmak istiyorsa Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'e katılması gerektiğini söyledi.



ESPN First Take, NBA'ın 'primetime' oyuncuları sıralamasında Lillard'ı 9. sıraya yerleştirdi. Sıralaması, playofflarda yeteri kadar başarılı olamamasına rağmen geliyordu. Birçok kez takımıyla seri atlamış olsa da, Lillard hiç Final serisi görememişti.



Stephen A.'e göre, Dame, Blazers'la olduğu sürece bu değişmeyecek:



"Portland'dan ayrıl. Tek gereken bu. Portland'ı terk etmesi gerekiyor. Onunla ilgili daha önce söylemediğim hiçbir şey söylemiyorum, onun hakkında nasıl düşündüğümü biliyor. Onun büyük olduğunu, geçen sezon Steph Curry'nin önünde bile All-NBA ilk takımına girmeyi hak ettiğini düşündüğümü biliyor. Bu kardeşimiz son beş sezondur maç başına en az 25 sayıa tıyor. Kendisi bir All-Star, büyük bir şutör.



Bununla birlikte, size söyleyeceğim şu: Onu ve CJ McCollum'u birlikte izlemeyi seviyorum ve bu ikili elit bir backcourt. İkisinin birlikte, ligin yapısı düşünüldüğünde, Portland'da birlikte bir şampiyonluk kazanabileceklerine inanmıyorum. Bu yüzden onlardan biri, topu paylaşmak zorunda kalmadan diğerinin parlaması için büyük varlıklar edinmek adına gitmeli."



"LAKERS'I BİR DÜŞÜNSENİZE..."



Smith, Dame'in Lakers'ta LeBron ile takım olma fikri üzerine oldukça sıcak yaklaştı:



"Lakers derdim. LeBron'un topu dışarıdaki Damian Lillard'a attığını hayal edebiliyor musunuz? LeBron James ve Anthony Davis'in, içeriden dışarı topu atabilecekleri, yarı sahadan şuta kalkabilen bir Damian Lillard'la oynadıklarını düşünün. Bu özel bir şey olurdu."



