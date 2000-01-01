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Stephen A: "LeBron'un Finaller'deki yolu, Jordan'ınkinden daha zorluydu"

Ünlü NBA analisti Stephen A. Smith, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in NBA Finalleri'nde Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'dan daha zorlu rakiplerle karşılaştığını itiraf etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
GOAT (Tüm zamanların en iyisi) tartışması, NBA çevresindeki kişilerin son zamanlarda konuştuğu asıl konu oldu. Jordan'ın 90'lı yıllarda ne kadar büyük olduğunu gösteren "The Last Dance" belgeseli, şimdiki en büyük oyuncuyla arasındaki karşılaştırmaları tekrar alevlendirdi.

Ancak ikisini karşılaştırırken, Stephen A. bile, LBJ'nin "büyüklüğe" daha kolay bir yola sahip olduğunu itiraf ederken, Finallerdeki rakiplerinin Michael'ınkinden çok daha zor olduğunu itiraf etti:

"LeBron James, Finallerde daha zorlu bir yola sahipti. MJ ilk önce Magic'e karşı kazandı ama bu kadro, en iyi dönemlerinde de olmayan Kareem'siz, Worthy'siz ve Byron Scott'sızdı. Kadroda Vlade Divac ve Elden Campbell falan vardı. Tamam - MJ sonra Drexler ve kadrosuna karşı oynadı. Drexler'ı çok severim, ama Drexler onun seviyesinde değildi. Üçüncü gidişlerinde Charles Barkley, Kevin Johnson ve Dan Majerle vardı. Kötü bir kadro değildi tabii ki, ama Pippen-Jordan kombinasyonuyla başa çıkamadılar. Sonra karşılaştıkları takımda Shawn Kemp ve Gary Payton'dı. Seattle'ın elinde bu vardı, başka bir şey yoktu. Tamam, Nate McMillan'a ve diğerlerine saygısızlık olmasın, ancak Seattle, Chicago'nun seviyesinde değildi ve Karl Malone ve John Stockton'lı olan Utah da değildi."

LeBron James, Golden State'e karşı oynamak zorunda kaldı, Dallas'a kaybetti, Kevin Durant, Russell Westbrook ve James Harden'a karşı oynadı. Gençlerdi, ama yine de zorluydu. San Antonio'ya karşı iki kez oynamıştı. LeBron'un Finallerde daha zorlu bir yolu olduğunu görmezden gelemeyiz. Ama finallere giden yolda? İşte orada LeBron resmen balayındaydı."


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