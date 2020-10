Stephen A.: "LeBron'u asla Jordan'ın önüne koymayacağım"

ESPN analisti Stephen A. Smith, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'i asla NBA efsanesi Michael Jordan'ın önüne koymayacağını söyledi.



LeBron, efsane oyuncu Jordan'a ulaşmaya en yakın olan oyunculardan biri. Aslında, bu Final serisini kazanırsa, şimdiye kadarki en iyi basketbol oyuncusu olma iddiasını daha da sağlamlaştırabilir.



Yine de, henüz herkes bu düşünce değişimini yapmaya hazır değil ve LeBron'un başardığı her şeye rağmen, onu zirveye koymayı reddedenler her zaman olacak.



Stephen A., bu kategoriye giren birçok kişiden biri ve yakın zamanda görüşünü, First Take programında Max Kellerman ve Kendrick Perkins'e şu şekilde açıkladı:



"Jordan en iyisidir, GOAT'tur. Önemli olan üst üste yedi yıl 30 sayıdan fazla ortalama yakalaması değil, altı kez NBA Finalleri'ne çıkması ve hiç yenilmemesi değil. Finallerde bir serinin yedi maça gitmesine izin vermemiş olması gerçeği değil. Oraya ulaşmak için gittiğiniz yolla ilgili bazı şeyler var ve hiç kimse, sonunda çıktığı bu büyüklük seviyesi yolunda, karşısına çıkan rekabet düzeyine dikkat etmek istemiyor."



"MENTAL OLARAK AYNI CÜMLEDE BİLE OLAMAZ"



Stephen A. ayrıca LeBron fiziksel olarak Jordan'dan üstün olsa da, zihinsel olarak MJ'e asla yaklaşamadığına da dikkat çekti:



"LeBron James'in komple yetenek bazında, ondan daha iyi olduğu tartışmasını yapabilirsiniz. Ancak zihinsel dayanıklılık konusunda aynı cümlede yer alamaz bile."