Stephen A.: "LeBron, Jordan'ı marka değeri olarak geçme ihtimaline sahip"

NBA analisti Stephen A. Smith, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in efsane Michael Jordan'ı marka değeri açısından geçmesi ihtimalini elemediğini söyledi.



LeBron ve Jordan, basketbol sahasındaki başarılarıyla sonsuza dek karşılaştırılacaklar. Şimdiye kadarki en iyi oyunculardan ikisi olarak, isimleri her zaman tüm zamanlar listesinin en üstünde yer almaktadır.



Oyun günlerinde ve şimdi bile Jordan dünya çapında tanınan bir yıldız. Adı ve markası dünya çapında ün kazandı. Bu arada LeBron, kendisi için benzer bir yol açmaya çalışıyor ve bu durum işe yarıyor gibi görünüyor.



Stephen A., bu konudaki fikirlerini şöyle aktardı:



"LeBron James'e ve yaptığı şeylere bakarsak, sadece 35 yaşında olduğunu, yaptıklarını, kurduklarını ve neyin içine girdiğini bilerek, yapılması gereken meşru bir argüman olduğunu düşünüyorum. Potansiyel olarak zaman içinde, Jordan'a erişebilir mi, yakalyabilir mi? - özellikle bu sosyal medya çağında ve ötesinde, evet böyle düşünüyorum."



LeBron toplum için bir ikon haline geldi ve azınlıkların güçlendirilmesine ilham vererek, siyasi hareketlere destek verdi ve adını gezegenin en tanınan kişilerden biri haline getirmiş durumda.



