Stephen A.: "LeBron, Jordan'a Pippen'dan daha iyi bir takım arkadaşı olurdu"

Ünlü ESPN analisti Stephen A. Smith, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan için Scottie Pippen'den daha iyi bir takım arkadaşı olacağını söyledi.



Pippen, "The Last Dance" belgeselinde büyük bir takım arkadaşı, harika bir adam ve harika bir oyuncu olarak defalarca saygı gördü. Pippen, nasıl tasvir edildiğini pek beğenmese de, birçok hayran, 90'lı yılların Chicago'sundaki rolüne takdir ve saygı gösterdi.



LeBron ise sonrasında oyununun Mike ile mükemmel bir uyum olacağını öne sürmüştü. Stephen A., First Take programında şunları söyledi:



"En azından muhtemelen daha iyi olmasa da onun kadar iyi olur, çünkü LeBron, Scottie Pippen'den daha iyi. LeBron James'in bu pozisyonu almak için inanılmaz derecede nitelikli olduğunu anlamak önemlidir.



Sadece harika bir oyuncu olduğu için değil, aynı zamanda büyüklüğe giden yolda dayanabildiği için. LeBron James, Cleveland'da lider olmuş olabilir, ancak Miami'de lider değildi. Miami'deki ilk yılında Dallas Mavericks'e karşı sıkıntı çekmişti, kendini alfa olarak düşünmemişti, o takımın Dwyane Wade'in takımı olduğunu düşünmüştü ve Wade ona asıl durumu söylemek durumunda kalmıştı, 'Bir adım öne atıp o adam olmana ihtiyacım var.' demişti.



Michael Jordan'la birlikte oynasaydı, dünyanın en iyi oyuncusu olmayacaktı, ancak Michael Jordan'ın ondan isteyeceği şey, Dwyane Wade'in istemiş olacağı şeye biraz benzerdi. Ve sonuç olarak, LeBron işleri devralmaya istekli olduğunu ve oyununu gerçekten zihinsel bir perspektiften yükseltmeye istekli olduğunu gösterdi.



Buna göre uyum sağlama ve kendini ayarlama yeteneğini ve istekliliğini gösteren LeBron, bana her koşulda - Michael Jordan ile bile - bunu başarabileceğini gösteriyor."