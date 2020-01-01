Stephen A.: "LeBron G.O.A.T. olamaz, en yumuşak dönemde oynuyor!"

Spor analisti Stephen A. Smith, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in tüm zamanların en iyi oyuncusu olduğunu tweet atan NBA efsanesi Isiah Thomas'ın açıklamasına tepki gösterdi.



Thomas, şu şekilde bir tweet atmıştı:



"Hayatımda saha içinde ve dışında gördüğüm en iyi ve en 'eksiksiz' oyuncu, LeBron James'tir. Göz testini geçmiş durumda ve rakamlar da gözlerimin her istatistiksel kategoride gördüklerini doğruluyor. #GOAT odur, bunu bilsinler!"



"AĞZI KOKTUĞU İÇİN MAÇTAN ATILMASIYLA AYNI.."



Bu tweet, LeBron'un şimdiye kadarki en 'yumuşak' dönemde oynadığı gerçeğine işaret eden Stephen A.'i kızdırdı:



"Isiah Thomas'ın ifadesine dair en korkunç, en küfür gibi bulduğum şey, bana kalırsa, oynadığı dönemi görmezden gelmesidir.



Çok fiziksel bir dönemdi. Patlayıcı bir dönemdi. Kendrick Perkins gibi adamların dönemiydi. Çarpışan vücutlardan, Jordan kurallarından, insanların saldırıya uğramasından ve bunun için sadece normal faul kararı verilmesinden bahsediyorum. Biliyorsunuz, o zamanlar size ciddi ciddi saldıran bir kişiye faul çalınması, bugün bir oyuncunun ağzı koktuğu için maçtan atılmasına denkti.



LeBron James, 2.06 boyu ve 110 kilo ağırlığı ile, NBA basketbolunda gördüğümüz en yumuşak dönemde oynuyor. Isiah Thomas'ın bunu görmezden gelmesini anlayamıyorum."



