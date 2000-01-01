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Stephen A.: "Lakers, seneye Warriors'a dikkat etmeli!"

Ünlü ESPN analisti Stephen A. Smith, Los Angeles Lakers'ın önümüzdeki sezon dikkatli olması gerektiği ekibin, Golden State Warriors olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Ünlü ESPN analisti Stephen A. Smith, Los Angeles Lakers'ın önümüzdeki sezon dikkatli olması gerektiği ekibin, Golden State Warriors olduğunu söyledi.

En açık sözlü yorumculardan biri olan Stephen A., ESPN'in First Take programında, 15-50 ile 2019-20 sezonunu en düşük normal sezon derecesi ile tamamlayan Warriors'ın, Lakers'ın gelecek sezon şampiyonluğu tekrar etmesine en büyük engel olacağını belirtti:

"Klay Thompson ve Steph Curry'nin geri dönmesiyle, Draft'ta yüksek sıradaki seçim haklarıyla ve Draymond'ın da orada olmasıyla, Los Angeles Lakers'ın karşısına çıkan takımın, Golden State Warriors olacağını düşünüyorum. Klay Thompson ve Steph Curry'nin sağlıklı olması durumunda, Lakers'ın çok dikkatli olması gerekiyor! En azından konferans finallerinde olacaklardır. Golden State Warriors'ı hiç görmezden geliyor değilim."

Warriors gelecek sezona Curry, Thompson ve Green ile, şampiyonluk günlerinin geride kalmadığını kanıtlama arzusuyla girecek. Andrew Wiggins de son takas tarihinde takıma eklenmişti ve koronavirüs salgını Warriors'ın sezonunu bitirmeden önce, Kanadalı oyuncu Warriors için 12 maçta 20 sayıya yakın ortalamayla, iyi bir performans göstermişti.


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