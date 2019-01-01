Stephen A.: "Lakers konusunda eskisi kadar ikna olmuş değilim"

Ünlü analist Stephen A. Smith, artık Los Angeles Lakers'la ilgili eskisi kadar ikna olamadığını ve Milwaukee Bucks ve LA Clippers'ın şampiyonluk için daha çok şansı olduğunu söyledi.



Orlando'da 2019-20 NBA sezonunun yeniden başlamasından önce Lakers, şampiyonluğun mutlak favorilerinden biri olarak kabul ediliyordu.



Ancak, playofflara sadece birkaç gün kala, Stephen A., Lakers'ın artık yüzük kazanmak için favori takım olmayabileceğine olan inancını dile getirdi:



"Avery Bradley'in yokluğunun yıkıcı olduğunu düşünüyorum. Sanırım Rajon Rondo'nun dönmesiyle, bir süredir oynamamasına rağmen, şut atmakta zorlandıklarını görüyorum. Clippers daha iyi bir takım."



Smith, son şampiyon Toronto Raptors'a övgüler yağdırmaya devam etti ve sonunda hem Clippers'ı, hem de Bucks'ı Lakers'tan önce tercih edebileceği sonucuna vardı:



"Henüz bir karar vermedim, ama size Lakers konusunda eskisi kadar ikna olmadığımı söyleyeyim. Şu anda bir karar vermek zorunda olsaydım, Los Angeles Lakers'ın şampiyonluk kazanmasından daha çok Clippers veya Milwaukee'yi seçeceğimi söyleyebilirim. Henüz ikna olamadım ama eğildiğim nokta bu yönde."



Lakers, 2019-20 sezonunu Batı Konferansı'nda 52-19'luk rekorla 1 numara olarak tamamlamıştı.



NBA bubble'ındaki sekiz maçta Lakers, 3-5 serisinde gitmişti. Bununla birlikte, Lakers, 1. sırayı garantiledikten sonra, çoğu maçta tam olarak odaklanmış görünmüyordu.



