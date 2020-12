Stephen A., Kyrie'yi yine eleştirdi: "Kobe'nin hoşuna gitmezdi..."

ESPN analisti Stephen A. Smith, Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'in medya hakkındaki düşüncelerini, efsane oyuncu Kobe Bryant'ı da dahil ederek tekrar eleştirdi.



Kyrie, yakın zamanda yaptığı medya boykotunun ardından gündeme oturmuştu. Medyadaki insanların "piyon" olduklarından bahsetmesinden sonra, yıldız oyuncu birkaç gün önce boykotunu sona erdirmiş ve bazı ifadelerini açıklığa kavuşturmuştu.



Yine de, Kyrie için eleştiriler durmamıştı ve Stephen A., kendisinin son zamanlardaki hareketleri hakkında güçlü bir mesaj vermek adına, First Take programında şu ifadeleri kullandı:



"Kyrie'nin saygı duyduğu, sevdiği ve idol aldığı biri de Kobe Bryant'tı. Kobe Bryant'ın bu durumda mutlu olacağını sanmıyorum.



Kobe Bryant hakkında asla itiraz edemeyeceğiniz şey, onun ne dediğini anlamamış olmanızdır. Mesajında çok netti. Kyrie Irving'le ilgili sorun, açıklamalarının yalnızca net olmaması değil, aynı zamanda konuyu, alınması gerekmeyen başka noktalara götürmesi. Kyrie, dikkatini dağıtan şeylerden uzak durmak istiyordu. NBA sezonunun başladığı medya gününde, dikkat dağıtacak ne olmasını bekliyordun? İnsanlar seninle basketbol hakkında konuşmak için oradalar."



"BUNU YAPTIĞINIZ SÜRECE, BÖYLE OLACAK"



Stephen A., Nets'in bir şampiyonluk için yarışabileceğine inanırken, aynı zamanda Brooklyn'in yıldızları yüzünden "felaketin eşiğinde" olduğunu belirtti:



"Kyrie Irving ve Kevin Durant, konu medyanın söylemek zorunda olabileceği bazı şeyler olduğunda, nispeten hassas kişiler. Ve bir de dünyanın medya başkentinde oynamayı seçtiler. Brooklyn'de mesele sadece basketbol değildir. Söylediğiniz şeylerdir, yaptığınız şeylerdir, kendinizi nasıl yansıttığınızdır. Bununla birlikte oluşan imajınızdır. Kendinizi bu ateş hattına sokarsınız ve medyaya piyon falan demeye devam ederseniz, evet, her zaman para cezasına çarptırılırsınız. Ve bunu yaparak yalnızca bela aramış olursunuz ve dikkatinizin dağılmaması çok zor hale gelir. Bu adamların ikisi de başkalarının dikkatlerini dağıtması üzerine yeterli sabra sahip değil."



Smith şöyle devam etti:



"Ve bunu yaptığınızda, özellikle dünyanın medya başkentinde, omuzlarınıza daha fazla kazanma yükümlülüğü biner ama aynı zamanda insanlara yaptığınız her küçük şeyi daha derinlemesine inceleme yetkisi de verir. Sonuç olarak, Kevin Durant'in bir keresinde söylediği gibi, 'sadece basketbol oynayalım' gibi bir barış ve özgürlük seviyesine sahip olamazsınız. İnsanlar buna izin vermezler. Ve felaketin tarifi de burada devreye giriyor. Çünkü Kyrie medyaya 'piyonlar' deyip, onlarla konuşmayacağını söylemişti. Tamam, Durant ile konuşurlar, Kyrie'yi (Caris) LeVert'e, (Spencer) Dinwiddie'ye sorarlar. Bu tam bir baş ağrısı olacak. Benim öngördüğüm bu. Umarım yanılıyorumdur."