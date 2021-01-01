Stephen A.: "Kyrie olsun ya da olmasın, Brooklyn Final oynayacak!"

ESPN analisti Stephen A Smith, Brooklyn Nets'in, "Kyrie Irving olsun veya olmasın" NBA Finalleri'ne çıkacağını söyledi.



Kevin Durant ve James Harden'ın yakın zamanda saha içinde birbirleriyle sağlamış oldukları uyum oldukça dikkat çekmişti ve iki eski MVP, bir kez daha sağlam bir ortaklık kuruyor gibi göründüler.



Stephen A., ESPN'nin 'First Take' programında Nets ekibinin geleceği ile ilgili şunları söyledi:



"Brooklyn Nets'in, Kyrie Irving olsun veya olmasın, NBA Finallerine gideceğini görmüş oldum. Kyrie Irving şampiyonluğu kazanmada belirleyici faktör olabilir, ancak Finallere ulaşmak için ona ihtiyaçları olmayacak. Tek ihtiyacınız olan şey, onun dikkat dağıtıcı biri olmaması. Lakin bu umurumda değil. James Harden ve Kevin Durant Finallere çıkacaklar. Kimsenin onları durduracağını sanmıyorum, bu kadar basit."



İKİ YILDIZI AYRICA ÖVDÜ



Stephen A., 2019 Finalleri'nde aşil sakatlığı geçirdikten sonra sezonda başarılı bir performans gösteren Durant'i ise şu şekilde övdü:



"Oyunu atletizmine dayanan bir adam değil. 2.11 boyunda olup 2.20'lik kulaç uzunluğuna ve top hakimiyetine sahip olan bir keskin nişancı. Ona karşı yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Uykusunda 25 sayı ortalama yakalar demiştim. Yanılmışım. Şu anda, 18 aylık bir aşil sakatlığından iyileşme süreci sonrasında oynadığı ilk 10 maçta, %54 şut isabetiyle 30 sayı ortalama yakalıyor."



Smith son olarak Harden'ı ise şöyle övdü:



"Harden'ın fazla dripling yapmasını çok sorguluyorduk. Ama pasörlüğüyle birçok asist beraberinde gelecek ve özellikle teke tek oyunda neler yapabileceğini de biliyoruz. Brooklyn Finallere çıkıyor. Bunu görmüş oldum."



