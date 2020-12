Stephen A., Kyrie Irving için açtı ağzını yumdu gözünü!

ESPN analisti Stephen A. Smith, Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'i, medyaya konuşmama kararı nedeniyle sert bir şekilde eleştirdi.



Kyrie, ekibinin antrenman kampında medyayla konuşmamayı seçmiş ve bunun yerine önümüzdeki sezon öncesinde bir duyuru yapmaya karar vermişti. NBA antrenman kampları sırasında, bir oyuncunun medya ile etkileşime girmesi, kontratında bulunan maddelerden biri olsa da, Irving, 'yaptığı işin kendisi adına konuşmasını' istediği gerekçesini vermişti.



Stephen A., ESPN'in 'First Take' programında Kyrie hakkında uzun bir şekilde şöyle konuştu:



"Kyrie Irving medyayla ilişki kurmaya zorlanmamalı. Medya ile konuşmak istemiyor mu? Tamam. Onu özlemeyiz. Ama gerçek şu ki, konuşmadığı her gün için para cezasına çarptırılmalı. Sözleşmeye dayalı bir anlaşma imzaladığınız için, bir NBA oyuncusu olarak bu kontratınızla birlikte gelen bir şey.



Sadece basketbol sahasına çıkıp oynayacağınız, ancak sorulara cevap vermeyeceğiniz ve medyayla konuşmayacağınız fikrine gelince, medyanın ne olduğunu anlamanız gerekiyor. Medya, NBA ve oyuncularına, ligin markasını tanıtmada yardımcı olan bir kanaldır. Bu şekilde daha fazla gelir elde etmeyi kolaylaştırır ve bu sayede Kyrie gibi adamlar bu yıl 33.4 milyon dolar, gelecek sezon 35 milyon dolar kazanıp, ardından 2022-23 sezonunda 36 milyon dolar ödeyebilecek bir opsiyona sahip olabilirler. Önceki sezon sadece 20 maç oynamış olsa da.



Bence kendisi ara sıra bencil davranan ve olgunlaşmamış olan birisi ve özellikle bu hareketiyle, tam bir züppelik yaptı. İnsanları kendisinden aşağıda görüyor. Medyaya gerçek değilmiş gözüyle bakıyor. Medya hakkında düşündüğü şey bu. Kyrie Irving'in başına güya medya yüzünden ne gelmişse, hepsi Kyrie Irving'in kendi ürünüdür. Dönün ve kayıtlara bakın. Söylediklerini okuyun. Suçlu hep medyadır. Hep...



"NE SÖYLESE BİZİM SUÇUMUZ ZATEN"



LeBron (James) hakkında bir şey mi söyledin? Medyanın suçu. Boston'da geçirdiğin zaman hakkında bir şey mi söyledin? Medyanın suçu. Artık önüne bakmakla ilgili bir şey mi söyleyeceksin? Medyanın suçu. Şu anda Brooklyn'desin! Bahar döneminden beri kimsenin aklına bile geldiğin yok. Oynamıyorsun çünkü. Sezon durdurulduğu dönemde de oynamıyordun. Omuz ameliyatı olmuştun ve sonra bubble'a bile katılmadın, çünkü sağ omzun için alışma sürecine ihtiyacın vardı. Buna rağmen, oturduğun yerden maçların nasıl oynanmaması gerektiğinden bahsederek, kendini bu işlerin içine sokmaya çalıştın. 33 milyon doları alırken, çıkıp oynamıyordun zaten. Ve sonra insanlar yanıt verdiğinde, suç medyanın oluyor.



"'NE CÜRETLE BU BAĞLANTIYI KURARSINIZ' GİBİ.."



Kevin Durant'in podcast'ine gidip, adama 'Sen, son şutu atmasına güveneceğim ilk takım arkadaşımsın' dedin ve medya bunun LeBron'la alakalı olduğunu anladığında, bunu medya mı uydurmuş oldu? Sonra sosyal medyada ciddi ciddi 'Ona bir şey desem, adını söylerdim' dedin. Hani, 'ne cüretle bu noktaları birleştirip iki kere iki dört diyebilirsiniz' der gibi. Adamla 2016'da şampiyonluk kazanmışsın, ama bizim 'Aman tanrım, LeBron'dan bahsediyor olabilir' sonucuna varmamız, yanlış mı oluyor? Başka kiminle oynadın? Jayson Tatum? Jaylen Brown? Bahsettiğin kişi bunlar mıydı? Yoksa beraber şampiyonluk kazandığın, son 10 yılın en iyi oyuncusu olan LeBron muydu?



Kyrie'ye göre suçlu hep biziz. Asla kendisi değil. Ne olursa olsun..."