Stephen A.: "Kimse Russ kadar, Jordan'ın rekabet gücünü sergilemiyor"

Ünlü ESPN analisti Stephen A. Smith, bugünün NBA'inde Houston Rockets süperstarı Russell Westbrook kadar, hiç kimsenin Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan benzeri bir rekabet gücü sergilemediğini söyledi.



'First Take' programında Stephen A.'ye, Jordan'la aynı rekabet gücünü gösteren herhangi bir oyuncu olup olmadığı soruldu ve Smith'in yanıtı şöyle oldu:



"Russell Westbrook'un ne kadar tahmin edilemez olduğuna, ne kadar rekabetçi olduğuna baktığınızda, hiç bir şüphe yok, bence odur. Bu sezon 27 (sayı), 8 (ribaund) ve 7 (asist) ortalaması olan Westbrook'u düşündüğünüzde, Houston'a gelmeden yıllar önce arka arkaya triple-double ortalamaları yakalamıştı. Her gece rekabetçiliği ve atletizmi ile size saldırmaya istekli olması açısından, ortaya ne koyduğuna bakmanız gerek. Jordan ve bu belgeselden neler öğrendiğimizi düşündüğünüzde, Westbrook'un yıllardır Jordan markasını temsil etmesi, kazara olan bir şey değil. Kendisi, MJ'in inandığını açıkladığı her şeyi somutlaştırıyor."



Stephen A. daha sonra, Kevin Durant Oklahoma City Thunder'ı terk ettiğinde ve Russ kalmaya karar verdiğinde, Westbrook'ın sadakatinin Jordan tarafından nasıl övüldüğünü de açıkladı.