Stephen A.: "Kawhi, şu anda Michael Jordan'a en yakın atlet"

Ünlü ESPN analisti Stephen A. Smith, LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard'ın "Michael Jordan'a en yakın atlet" olduğunu söyledi.



First Take programı sırasında Stephen A., bir başka cesur bir iddiada bulundu.



Orta mesafe oyunundaki oyundaki ustalığı nedeniyle, Leonard çoğu zaman sahada bazıları için Jordan'ı andırıyordu. Buna Stephen A. de dahil:



"O oyuncunun Kawhi Leonard olduğunu söyleyebilirim. Michael Jordan'a şu anda en yakın atlet o."



"Onun en iyisi olduğunu söylemiyorum, çünkü öyle düşünmediğimi biliyorsunuz. Bence o LeBron. Ama LeBron, Michael Jordan'dan farklı bir oyuncu. Kawhi Leonard ya skor üretiyor, ya da savunma yapıyor. Çevresindeki oyuncuları daha iyi hale getirmekten çok, sadece topu çemberden geçirmekle ilgileniyor. Ve onu izlediğimde, sadece stil, oyuna yaklaşım ve basketbol sahasında yaptıkları açısından, Michael Jordan'a çok benzediğini düşünüyorum."



Leonard da Jordan gibi yıldız bir savunmacı. Clippers yıldızı, San Antonio Spurs ile iki kez Yılın Savumacısı ödülünü kazanmıştı. Hatırlamak gerekirse, Jordan, Bulls ile 1988 sezonunda Yılın Savunmacısı ödülünü kazanmıştı. MJ, kariyerinde dokuz kez savunma beşlerine seçilmişti.



