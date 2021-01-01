Stephen A.: "Kawhi, playofflarda LeBron'a karşı oynamayı bize borçlu!"

ESPN analisti Stephen A. Smith, Kawhi Leonard ve LA Clippers'ı eleştirdi ve ekibin aynı eski hayal kırıklığı yaratan Clippers olduğunu söyledi.



Smith, "Stephen A.'s World" adlı kendi programında şu açıklamaları yaptı:



"Ayrıca Kawhi Leonard'ın tüm dikkatleri kendi yönüne çekmesinin zamanının geldiğini de biliyorum. Artık bir adım öne çıkma zamanı geldi. Onun yüzünden çok şey vaat edildi. Clippers için onun yüzünden yeni bir çağa geçti ama kendisi şimdiye kadar hayal kırıklığı yarattı. Bu yeni bir dönem değil, aynı eski Clippers... Kawhi playofflarda LeBron James'e karşı oynamayı bize borçludur, başka hiçbir şey kabul edilemez."



Clippers, 26-15'lik derecesiyle Batı Konferansı'nda dördüncü sırada yer alıyor.



