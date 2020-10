Stephen A: "Kawhi için 'bencil' ve 'kayıtsız' diyorlar..."

ESPN sporcusu Stephen A. Smith, LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard'ın takımın lideri olarak sergilediği eksiklikleri ortaya çıkardı.



ESPN'nin First Take programında Stephen A. Smith, Kawhi ile ilgili bazı anlatıları tanımlamak için "bencil" ve "kayıtsız" gibi kelimeler kullandı:



"Kawhi için sarfedilen iki kelime var: kayıtsız ve bencil. Bencilliğin kayıtsızlıktan kaynaklandığını söylerler, etrafınızdaki insanları harekete geçirmeye öncelik vermiyormuş gibi görünmeniz, aslında, her şeyden daha çok kendinizle ilgilendiğiniz anlamına gelir. Takımın yüzü ve lideri olduğunuz için, işinizi yapmanız için bu yeterli olmaz."



Geçtiğimiz sezon, Kawhi maç başına 27.0 sayı, 7.1 ribaund ve 4.9 asist ortalamaları yakalamış olsa da, eleştirilerin doğduğu nokta, Kawhi'nin sessiz, yumuşak dilli bir birey olduğu için soyunma odası ve benchteki liderlik özellikleri.