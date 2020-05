Stephen A.: "Jordan bugün oynasa, rekabet ettiği herkesi yok ederdi..."

Ünlü NBA analisti Stephen A. Smith, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın bugünün NBA'inde oynasaydı, rekabet edeceği herkes "yok edeceğini" söyledi.



Bulls'un 1998 sezonunu konu alan "The Last Dance" belgeselinin ilk dört bölümünden sonra, birçok insan Jordan'ın bu dönemde nasıl oynayacağı üzerine konuştu ve bu konuya son değinen isim, Stephen A. oldu.



Stephen A., MJ'in bugünün oyununda nasıl oynayacağına dair fikirlerini şöyle sundu:



"Rekabet ettiği herkesi yok ederdi, bununla ilgili herhangi bir şüphe olduğunu düşünmüyorum, ama %65 isabetle 50 sayı ortalama falan yakalayamazdı. Bu kesinlikle abartıdır. Ama çok açık konuşalım, Michael Jordan 40 sayı ortalama civarında olurdu."



"JORDAN, ADAMIN KALBİNİ YERİNDEN SÖKER..."



Stephen A., sonrasında Jordan'ın Houston Rockets süperstarı James Harden ve diğer yıldızlar gibi nasıl oynayacağını, ayrıca daha iyi bir üçlük atışıyla izlemenin de harika olacağını ekledi:



"İnsanlar her Jordan hakkında konuştuğunda, her zaman kaç sayı atacağı ve hücumda yaptıkları yüzünden rakiplerini nasıl yok edeceği hakkında konuşuyorlar. İnsanların, kendisinin ligdeki tüm adamların kalplerini yerinden sökeceğini, hepsini indireceğini ve herkesin ondan korkacağını farkettiklerini sanmıyorum. Çünkü Jordan'ın özelliği budur. Seni sadece yenmeye çalışmıyordu, moralini kırmak, yüreğini sökmek ve onunla uğraşamayacağını sana bildirerek, böyle bir şeye bulaşmanı istememeni sağlıyordu."