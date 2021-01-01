Stephen A.: "Jimmy, Wade'in kefil olduğu o süperstar olmalı!"

ESPN'in ünlü NBA analisti Stephen A. Smith, Miami Heat yıldızı Jimmy Butler'ın playofflarda takımı için bir adım öne çıkması gerektiğini söyledi.



Smith açıklamasına, Milwaukee Bucks'a karşı oynadığı seride düşük performans gösteren Butler'ın, 2. maçtan sonra "Yeyecanlıyım" şeklinde yaptığı yorumuna alaycı bir yaklaşımda bulunarak başladı:



"Jimmy Butler'ın neden heyecanlandığını anlamadım. Benim takımım ilk tur serisinde 34 sayı farkla yenilip, 0-2 geriye düşse heyecanlanmazdım."



Jimmy Butler yumruğunu masaya vurmalı. Bunu herkes biliyor. Her zaman olduğunu iddia ettiği, Dwyane Wade'in kefil olduğu o süperstar olması gerekiyor. Gerçek Jimmy Butler, geçen yılki Jimmy Butler'dı. Şu anda eleştirmenlerin ilk iki maçta yaptıklarını eleştirdiği değil.



O adama inancım tam, harbi bir arkadaştır. Ama o şekilde oynaması da gerekiyor. Pasifliği bırak. Takımın yüzü sensin."



