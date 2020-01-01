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Stephen A.: "J.R. Smith, Lakers'a Bradley'den daha yararlı olur"

ESPN analisti Stephen A. Smith, J.R. Smith'in Los Angeles Lakers'a Avery Bradley'den daha fazla yardımcı olabileceğine inandığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN analisti Stephen A. Smith, J.R. Smith'in Los Angeles Lakers'a Avery Bradley'den daha fazla yardımcı olabileceğine inandığını söyledi.

Bradley, Orlando bubble'ına katılmayacağını ve NBA'in devamında oynamayacağını açıklamıştı ve Lakers, yerini doldurmak için tüm seçeneklerini araştırıyor.

Bradley bu sezon takım için 49 maçta forma giymişti ve Boston Celtics ile oynadığı dönem sırasında gösterdiği seviyeden çok uzak olmasına rağmen, Lakers'a yine de oyunun çeşitli yönlerine katkıda bulunabilecek iki yönlü bir veteran varlığı sağlamıştı.

Çoğu rapora göre, J.R. Smith, LeBron ile olan ilişkisi göz önüne alındığında, onların tercihi olacak. Bu yüzden Stephen A., sezonun yeniden başladığında kendisinin Lakers için harika bir anlaşma olacağını düşünüyor:

"Bu hoşuma gitti. Bence J.R Smith, ister inan ister inanma, Avery Bradley'in yapabileceği hemen hemen her şeyi yapabilir. Bazı durumlarda daha da iyi. J.R. Smith'in Los Angeles Lakers'da olması fikri hoşuma gidiyor. Umarım işi alır. O takımda karakter bakımından gerçekten iyi bir kimyaya sahiplerdi. J.R. Smith bu fırsattan ödün vermeyecek. Aslında gerçekten çok iyi bir adam ve soyunma odasındaki bir çok adamın ona karşı çok fazla sevgi ve saygı duyacağını, ayrıca onu gayet iyi ağırlayacaklarını düşünüyorum ve bence bu büyük bir artı. Bu yüzden kesinlikle destekliyorum."


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