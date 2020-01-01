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Stephen A.: "Giannis takas edilmeli, bir hiç uğruna kaybedilemez"

ESPN analistleri Stephen A. Smith ve Max Kellerman, Milwaukee Bucks'ın Giannis Antetokounmpo'yu takas etmesi gerektiğini söylediler.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN analistleri Stephen A. Smith ve Max Kellerman, Milwaukee Bucks'ın Giannis Antetokounmpo'yu takas etmesi gerektiğini söylediler.

Giannis'in yaklaşan serbest oyuncu dönemi, Bucks'ın kendisini başka bir takıma gönderip göndermeyeceği veya karşılığında ellerinden geldiğince çok varlık alacağı hakkında çok şey yazılıp çizilmişti.

Antetokounmpo, ligin en iyi oyuncularından biri olmasına rağmen, takımıyla NBA Finallerine ulaşmayı başaramamıştı ve bu da, Bucks ekibinin, şampiyonluk için yarışması adına doğru yer olup olmadığı hakkında sorular ortaya çıkmasına neden olmuştu.

Stephen A., ESPN'in First Take programında, Bucks'ın Giannis'i "hala fırsat varken" takas etmesi gerektiğine inandığını söyledi:

"Milwaukee Bucks olsam, ister inan ister inanma, Giannis'i takas ederdim. Giannis'i bir hiç uğruna kaybedemezsiniz. Milwaukee kaybedemez. Golden State kaybedebilir, New York kaybedebilir, LA kaybedebilir ama Milwaukee, Giannis Antetokounmpo'yu kaybedemez."

Kellerman, Smith ile hemfikirdi ve tüm bu durum için Bucks'ın yönetimini suçlayarak, Giannis'e karşı dürüst olmadıklarını belirtti:

"Bucks'ın sahipleri onlara karşı dürüst iş yapmadı. Milwaukee kasabasına karşı dürüst olmadılar. Giannis'e karşı da olmadılar ve şimdi onu nasıl tutmak istedikleri konusunda ağlıyorlar. Artık çok geç."


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