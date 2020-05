Stephen A.: "Gezegende, Westbrook'tan daha iyi 10 oyuncu yok"

Ünlü ESPN analisti Stephen A. Smith, gezegende Houson Rockets süperstarı Russell Westbrook'tan daha iyi 10 tane oyuncu olmadığını söyledi.



Westbrook, özellikle hücum tarafında bazı kusurlara sahip olsa da, birçok kişi için, basketbol sahasındaki yeteneği, oyun stili ve enerjisi, bugünün en iyi oyuncuları listesinde yüksek olması için yeterli özellikler.



Bununla birlikte, bu konu ESPN'in First Take programında da tartışılan bir konu oldu.



Westbrook, First Take'nin güncel yıldızlar listesinde 12. sırada yer alınca, Stephen A. kendisini savunan konuma geçti:



"Bu gezegende, Russell Westbrook'tan daha iyi 10 oyuncu var mı bilmiyorum. Çünkü dikkate alınması gereken, somut olmayan şeyler var. Ortaya bireysel rakamlarının çok ötesinde şeyler koyuyor ve etrafındaki insanlar için iradesinin kuvvetiyle yaptığı şeyleri düşününce, bu ligde MVP olmuş bir oyuncu ve istediği zaman ayaklı bir triple-double olabilen Russell Westbrook'a bakıp, 'NBA'de ondan iyi 10 oyuncu var' diyemiyorum. Ve hatta şunu da söyleyebilirim: Eğer bir takımsan ve bir kültür belirleyici arıyorsan, ve takımını başlatmak için, inşa etmek istediğin kültürün tonunu ayarlamak için bir kişi seçmek istiyorsan, Russell Westbrook, bu rol için seçebileceğin beş oyuncudan biri. Bu kadar elit bir oyuncu, bu yüzden onu ilk 10'da tutuyorum."



Stephen A.'in yorumları, Max Kellerman'ın Westbrook'u ilk 10 oyuncu listesine almamasından sonra geldi.