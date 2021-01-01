Stephen A.'e göre Warriors'ın önceliği, Ben Simmons olmalı!

ESPN'in NBA analisti Stephen A. Smith, Golden State Warriors'ın yaz döneminde önceliğinin Phildelphia 76ers'ın yıldızı Ben Simmons olması gerektiğini belirtti.



Stephen A., ESPN'deki kendi programı 'Stephen A's World'de bir hayranının Warriors'ın gelecek sezon neye odaklanması gerektiğiyle ilgili sorusunu yanıtladı:



"En iyi hamleleri, Klay Thompson'ı sağlıklı hale getirmek olacaktır. Sağlıklı bir Steph Curry ve Klay Thompson ile, bana göre basketbol tarihindeki en iyi şutör backcourt'una sahip oluyorlar. Konferans finallerine yolculukları garanti gibi bir şey olur."



"TAKASLAYIN VE BAKIN NELER OLUYOR"



Ünlü analist, James Wiseman'ın ekipte kalacağına inandığını belirtirken, ayrıca Ben Simmons takası fikrini ortaya atarak, Warriors'ın bu sayede top yönlendirme ve savunmasını bir sonraki seviyeye yükseltebileceğini şu sözlerle açıkladı:



"Bu arada, Wiseman ileride iyi olacak. Draymond'ı (Green) kadroda tutarak, Andrew Wiggins'i ve birkaç Draft hakkını Philadelphia'ya gönderip, Ben Simmons'ı takas etmeye bakmalılar diye düşünüyorum. Ben Simmons'ı Klay ve Steph ile birlikte Golden State'e koyun ve bakın nasıl oluyorlar."



Smith ayrıca, Simmons'ın Bay Area'ya takas edilmesi durumunda gelecek sezonları için tahminini de şu şekilde sundu:



"Çok özel olur. Bence şampiyonluğu kazanırlar."



