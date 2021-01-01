Stephen A.: "Durant ve Davis, beni şüphelendirmeye başladılar!"

ESPN analisti Stephen A. Smith, Los Angeles Lakers yıldızı Anthony Davis'in ve Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'in sakatlıklarının göründüğünden daha ciddi olabileceğine inandığını söyledi.



Stephen A., Şubat ayından bu yana birçok maç kaçıran Davis ve Durant'in sakatlıkları hakkındaki düşüncelerini paylaştı.



ESPN analisti "First Take" programında, KD ve AD'nin sakatlıklarıyla ilgili "şüphelenmeye" başladığını ve göründüğünden daha ciddi olabileceklerini belirtti:



"Şüphelenmeye başlıyorum! KD biraz fazla uzun süre kadro dışında kalmadı mı? KD ve AD'yi aynı cümleye koyuyorum. Yani, AD de yaklaşık 20 maç kaçırdı. Bu durum dikkatimi çekmeye başladı. Merakım kabarıyor. Genellikle böyle durumlarda işin üstüne çok düşmem. Ama şu anda şüphelenmeye başladım. Bu sakatlıkların süresi biraz uzun oldu ve bize anlatılandan daha kötü olduklarını düşünmeye başladım."



Davis (sağ kalf zorlanması) ve Durant (hamstring) Şubat ortasından beri forma giymiyorlar.



