Stephen A.'den Brooklyn'e beklenmedik aday: Gregg Popovich

Ünlü yorumcu Stephen A. Smith, Kenny Atkinson'ın geçtiğimiz hafta sonu Brooklyn Nets'ten gönderilmesinden sonra, San Antonio Spurs'ün uzun yıllardır koçluğunu yapan Gregg Popovich'in Nets'e koçluk yapmak için ideal adaylandan biri olduğunu söyledi.



"First Take" programının bir bölümünde Smith, açıkta olan Nets işi için en iyi adaylarının Tyronn Lue, Mark Jackson ve Popovich olduğunu söyledi.



Popovich, NBA'deki en uzun süredir aktif olan koç ve yirmi yılı aşkın bir süredir aynı ekiple çalışan bir antrenör. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ABD Takımına koçluk yaptıktan sonra Popovich'in, emekliye ayrılacağı yönünde spekülasyonlar olsa da, hiçbir şey kesinleşmiş değil.



Lue ise şu anda LA Clippers için Doc Rivers altında asistan koçluk yapıyor. Kyrie Irving'in Lue'nun Nets koçu olarak getirilmesi arzusu hakkında çelişkili iddialar dolaşıyordu.



Jackson, yıllardır koçluk söylentilerinin içinde yer alsa da, ESPN için maç yorumcusu olarak görevinden henüz ayrılmadı. Jackson en son 2011-14 sezonları arasında Golden State Warriors'a koçluk yapmıştı.



