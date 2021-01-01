Stephen A.: "Davis oynamazsa, LeBron ilk turda evine dönebilir"

ESPN analisti Stephen A. Smith, Los Angeles Lakers yıldızı Anthony Davis'in birinci tur playoff serisinin sonraki maçlarında yer almaması durumunda, Phoenix Suns'ın ikinci tura yükselebileceğini söyledi.



Davis, kendisini geçtiğimiz Pazar günü Lakers'ın Phoenix'e kaybettiği maçın ikinci yarısından uzak tutan bir kasık sakatlığından muzdarip durumda. AD, bir pozisyonda yaptığı turnike denemesi sonrası yere düşmüş ve yerdeyken hızlıca sol bacağını tutmuştu.



Smith, AD'nin yokluğuyla ilgili şunları söyledi:



"Anthony Davis olmadan LeBron James, kontrollü bir hızda ilerlemeye çalışırken kendisi için bitirici rolünü oynayacak, güvenilir bir silahtan yoksun durumda. Bu da bir problem. Anthony Davis sağlığına kavuşmazsa, Los Angeles Lakers ve LeBron James ilk turda evlerine dönerler."



Yakın zamanda Davis'in, serinin 5. maçında forma giyemeyeceği bildirilmişti.



