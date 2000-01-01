Stephen A.: "Chris Paul, Lakers'a gitmek istemiyor!"

ESPN analisti Stephen A. Smith, Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul için LA Clippers'ın, Los Angeles Lakers'tan daha muhtemel bir hedef olduğuna inandığını söyledi.



Stephen A.'e göre Paul'un Lakers'a katılmak için herhangi bir arzusu yok:



"CP3, Lakers'a gitmek istemiyor. Lakers'a gitmek istememesinin sebepleri, halihazırda yerleşmiş olmaları, başarılı olmaları ve kendisinin onlar için yapabileceği bir şey olmaması. Yalnızca onlar, CP3 için bir şey yapmış olurlar ve bu da yüzük kovalama durumu olurdu. Bu da, kendisinin bir parçası olmak istediği türden bir yüzük kovalama olmazdı. O, kendisi olabileceği bir yere gitmeyi ve lider olmayı tercih eder."



CP3, Clippers'ın takım olarak en iyi dönemlerinden biri olan "Lob City" dönemini yaşamasına yardımcı olmuş, ekibi Batı'da yıllarca istikrarlı tutmuş ve takımla 18.8 sayı, 9.8 asist ve 4.2 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



Paul'un, Houston Rockets'tan 2018 yazında aldığı 160 milyon dolarlık kontratının bitmesine halen iki yılı daha kalmış bulunuyor.



