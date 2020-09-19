Stephen A.: "Bu yıl MVP, LeBron olmalıydı"

ESPN'in ünlü analisti Stephen A.Smith, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in 2019-20 sezonunda beşinci MVP ödülünden mahrum bırakıldığına inandığını belirtti.



NBA, Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun üst üste ikinci sezonda En Değerli Oyuncu olduğunu duyurmuştu.



Geçmişte LeBron'u sık sık eleştirmesiyle bilinen Smith, bu konuda LeBron'un tarafını tuttu. First Take programının sunucusu, James'in Lakers'ı bu yıl Batı Konferansı'nda en iyi dereceye taşıdıktan sonra, ödülü almayı hak ettiğini açıkladı:



"James'in bu yıl lig MVP'si olmayı hak ettiğini düşündüm. Çünkü Lakers'ı Doğu Konferansı'ndan daha üstün olan Batı Konferansı'nda tepeye taşımıştı."



"Bu takımı yönetme şekliyle ve bu NBA sezonunun ilk gününden beri takımı inandırma şekliyle, sene boyunca sergilediği liderlik hakkında ne desem az kalır. Hangi personel, hangi kişilikler olursa olsun, durum ne olursa olsun. Anthony Davis ile birlikte oynuyor ama yaptığı şeyleri yapmaya devam ediyor. Ligde asist kralı oldu ve 35 yaşında, ligde 17. sezonunda bu dakikaları oynadı."



Bu yılki MVP yarışı, yakın zamanın en çekişmeli olanlarından biriydi. Giannis, 63 normal sezon maçında 29.5 sayı, 13.6 ribaund, 5.6 asist, 1.0 top çalma ve 1.0 blok ortalamaları kaydettiği için, geçen yılki MVP sezonundan daha da iyi performans göstermişti.



Öte yandan LeBron ise, 67 normal sezon maçında 25.3 sayı, 7.8 ribaund, 10.2 asist ve 1.2 top çalma ile, Lakers formasıyla harika rakamlar ortaya koymaya devam etti.



