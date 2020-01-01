Stephen A. açıkladı; Harden neden Brooklyn'i istiyor?

ESPN analisti Stephen A. Smith, Houston Rockets süperstarı James Harden'ın neden Brooklyn Nets için oynamak istediğini açıkladı.



Rockets süperstarı Harden'ın takımdan ayrılmak istediği ve Nets'in tercih ettiği yer olduğu bildirilmişti. Ekipte geçirdiği sekiz yılın ardından Harden, Houston'da bir şampiyonluk kazanma şansının sona erdiğine inanıyor ve şimdi bu NBA şampiyonluğunu elde etmek için başka bir yerde oynamak istiyor.



Nets ve Philadelphia 76ers, Harden ile ilgilenen en güçlü adaylar olarak gösterilse de, şu anda hiçbir şeyin kesin olmadığı biliniyor.



Stephen A. yakın zamanda Harden'ın Brooklyn'de Kevin Durant ve Kyrie Irving'e katılması durumuyla ilgili yorum getirdi ve bunun bir şampiyonluk kazanmak için kendisinin tek yolu olduğunu belirtti.



"LAKERS ŞU AN ŞAMPİYON HALİNDEN DE İYİ!"



Rockets ile anlaşan DeMarcus Cousins hakkında konuşurken Smith, Harden'ın kariyerinde bundan sonra ne yapması gerektiğini şu şekilde anlattı:



"James Harden iseniz, Brooklyn'e gitmeyi yalnızca tek nedenden dolayı isteyebilirsiniz. Şampiyonluk şansı için. Houston'da bu şans yok. Hem de hiç yok; Lakers'ı yenemezler, Clippers'ı yenemezler, muhtemelen Denver veya Dallas'ı da yenemezler. Ben böyle görüyorum. Ve Philadelphia kendisi için bir olasılık ve bir seçenek olsa bile, belirli pozisyonlarda hala görece genç sayılırlar.



Lakers, şu anki durumuyla, Anthony Davis'in yeniden imzalamasının beklenmesi, LeBron'un ve Morris'in hala orada olması, Marc Gasol, Montrezl Harrell ve Dennis Schröder'ın alınmasıyla, aslında baktığınızda geçen ay şampiyonluğu kazandıklarından daha iyi durumda. Ve bu açıdan baktığınızda, onları alt etmek için en iyi şansınız ne oluyor? Kyrie, KD ve James Harden ile bir Büyük 3'lü bir araya getirmek.



Çünkü onları boyalı alanda kesinlikle yenme şansınız yok. Adamları dışarı çekmeniz ve hızlı hücumda topu getirip üçlük yollayarak, bu şekilde yok etmeniz gerekir. Los Angeles Lakers takımını yenmek için tek şansınız budur ve bunu yapabilecek tek bir takım var. O da James Harden'ın gitmesi durumunda, Brooklyn olacaktır."



