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Stephane Mbia yeniden Çin Ligi'nde

Bir dönem Trabzonspor formasını terleten Stephane Mbia, Çin Süper Lig'e yeni yükselen Wuhan Zall'a transfer oldu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Stephane Mbia yeniden Çin Ligi'nde
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03 Şubat 2019 14:26
Bir dönem Trabzonspor forması da giyen Kamerunlu orta saha oyuncusu Stephane Mbia Çin Ligi'ne geri döndü.

32 yaşındaki Stephane Mbia, 2015/2016 yılı devre arasında Trabzonspor'dan Çin Ligi ekiplerinden Hebei China Fortune'ye transfer olmuştu. 2 yıl Çin Ligi'nde oynadıktan sonra Fransız ekibi Toulouse'a transfer olan Kamerunlu yeniden Çin'e geri döndü. Çin Ligi ekiplerinden Wuhan Zall'a imza attı.

Trabzonspor'a 7.5 milyon Euro bedelle Sevilla'dan transfer olmuştu. Yarım sezon formasını giydiği Bordo Mavililerde 17 maça çıkmış, takımına 2 gol 1 asistlik katkı sağlayıp 6.25 milyon Euro transfer bedeliyle Hebei China Fortune'nin yolunu tutmuştu.

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