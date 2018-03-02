Stephane Mbia, Çin'den ayrıldı!

İki sezondur Çin Ligi'nde Hebei China Fortune takımında forma giyen Trabzonspor'un eski futbolcusu Stephane Mbia, Çin'den ayrılma kararı verdi.
Kamerunlu orta saha, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada karşılıklı olarak sözleşmenin fesh edildiğini belirtti.
İki sezon önce Trabzonspor'dan 6 milyon Euro'ya Çin'e transfer olan 31 yaşındaki futbolcunun ismi, bir dönem Galatasaray ile de anılmıştı.
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Kamerunlu orta saha, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada karşılıklı olarak sözleşmenin fesh edildiğini belirtti.
İki sezon önce Trabzonspor'dan 6 milyon Euro'ya Çin'e transfer olan 31 yaşındaki futbolcunun ismi, bir dönem Galatasaray ile de anılmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın