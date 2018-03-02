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Stephane Mbia, Çin'den ayrıldı!

Trabzonspor'un eski futbolcusu Stephane Mbia, Çin Ligi ekiplerinden Hebei China Fortune ile yollarını ayırdı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Stephane Mbia, Çin'den ayrıldı!
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02 Mart 2018 16:24
İki sezondur Çin Ligi'nde Hebei China Fortune takımında forma giyen Trabzonspor'un eski futbolcusu Stephane Mbia, Çin'den ayrılma kararı verdi.

Kamerunlu orta saha, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada karşılıklı olarak sözleşmenin fesh edildiğini belirtti.

İki sezon önce Trabzonspor'dan 6 milyon Euro'ya Çin'e transfer olan 31 yaşındaki futbolcunun ismi, bir dönem Galatasaray ile de anılmıştı.



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