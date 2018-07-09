Stephane Badji'den VAR eleştirisi: ''Futbol sahadadır''

Bursaspor'un yeni transferi Stephane Badji, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.Badji,dedi.VAR Sistemi için de Badji,açıklamasını yaptı.Bursaspor'un yeni transferlerinden Stephane Badji kulüp televizyonuna konuştu. Öncelikli hedeflerinin burada iyi bir kamp geçirmek olduğunu belirten tecrübeli oyuncu,ifadelerini kullandı.Türkiye'de 3'üncü sezonunu geçireceğini söyleyen Badji,diye konuştu.Video Hakem Sistemi'ne ilişkin de konuşan Badji,açıklamasını yaptı.Son olarak taraftarlara ise kendisini güzel karşıladıkları için teşekkür eden deneyimli oyuncu,ifadelerini kullandı.