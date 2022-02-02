Stephane Badji, Eyüpspor'da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, 31 yaşındaki Senegalli futbolcu Stephane Badji'yi 1,5 yıllığına kadrosuna kattı.
Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuza hoş geldin Stephane Badji! Eyüpspor'umuz, Ludogorets Razgrad'dan Stephane Badji'yi 1,5 yıllığına renklerine bağladı." denildi.
Stephane Badji, Türkiye'de daha önce Medipol Başakşehir, Kayserispor ve Bursaspor formaları giymişti.
Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuza hoş geldin Stephane Badji! Eyüpspor'umuz, Ludogorets Razgrad'dan Stephane Badji'yi 1,5 yıllığına renklerine bağladı." denildi.
Stephane Badji, Türkiye'de daha önce Medipol Başakşehir, Kayserispor ve Bursaspor formaları giymişti.