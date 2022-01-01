Steph: "Seth için telefonumda favori takımımı Nets yaptım!"

Golden State Warriors süperstarı Steph Curry, kardeşi Seth Curry'nin Brooklyn Nets'e takası hakkında konuştu.



Geçen haftaki takas son tarihi çok sayıda yüksek profilli takas içeriyordu ve bunlardan belki de en büyüğü, Seth'in Brooklyn'in yolunu tuttuğu James Harden ve Ben Simmons takasıydı.



Steph, büyük takasla ilgili şu açıklamaları yaptı:



"Brooklyn'den güncelleme almak için telefonumdaki favori takımımı değiştirmem gerekti. Açıkçası büyük bir takastı. Philly'nin böyle bir hamle yapmasıyla kendisi biraz çapraz ateşte kaldı, çünkü orada oynamayı severdi. Ayrıca iyi de oynuyorlardı. Ama belli ki bu hamleyi yapmak zorundalardı.



Seth'in iki türlü de kazandığı bir hamle oldu. Umuyorum Brooklyn ile playoff kovalama yolunda etkili olabilirler. Yeni bir yerde forma giyeceği için heyecanlıyım."



Ligin en güvenilir şutörlerinden olan Seth, üçlük çizgisi gerisinden %40 isabetle 15.0 sayı, 4.0 asist ve 3.4 ribaund ortalamaları yakalayarak kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor.



