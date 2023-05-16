Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin, 2023 NBA Draftı'nda ilk 3'e girmesi beklenen Scoot Henderson'a bizzat akıl hocalığı yapacağı bildirildi.



Curry, 2023 NBA Draftı öncesinde hem Scoot'a hem de kız kardeşi Moochie Henderson'a akıl hocalığı yapacak.



Steph, Henderson kardeşler ile olan bu ortaklık hakkında Associated Press'e şu açıklamaları yaptı:



"Basketbol oyununun nimetlerine, açtığı kapılara ve sunduğu platforma dair belli bir bakış açısı geliştirmiş durumdalar. Erişebildiğiniz kaynakların tümü, size topu potadan geçirmenin dışında başka hedefler de sunabilir. Onlar da bu alanda yaşlarının ötesinde bir bilgeliğe sahipler ve her ikisinin de yapılabileceğinin bilincindeler."



Scoot ise, NBA tarihinin en iyi şutorüyle yaptığı bu işbirliği hakkında şu şekilde konuştu:



"Steph'in bana ve çevresindeki insanlara akıl hocalığı yapmasıyla bu eğitimi erkenden almak ve bilgiye erkenden erişebilmek, büyük bir nimet. Bu bilgilere 19 yaşıma yeni girdiğim şu günlerde ulaşabilmek gerçekten harika."



Henderson, son yılların en merakla beklenen NBA Draftı öncesinde ilk 14 sırayı hangi takımın alacağının belirleneceği Draft Lotaryası'ndan sonra, NBA'deki geleceği konusunda daha fazla netliğe sahip olacak.



