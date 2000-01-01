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Steph, kendisine "sistem oyuncusu" diyen yazara cevap verdi!

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, kendisini bir "sistem oyuncusu" olarak etiketleyen, ESPN'den Bomani Jones'a cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, kendisini bir "sistem oyuncusu" olarak etiketleyen, ESPN'den Bomani Jones'a cevap verdi.

Jones, birkaç gün önce Curry'yi bir 'sistem oyuncusu' olarak tanımlamıştı. Curry'nin "tüm zamanların en büyük sistem oyuncusu" olduğunu söyleyen Jones, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bana yanında Kevin Durant olduğunu söylersen, şampiyonluğu kazanma şansın var derim. Yanında Kawhi Leonard varsa, hemen 'Şampiyonluğu kazanma şansın var' derim. LeBron James ve Giannis Antetokounmpo için de aynı şey geçerli. Steph var dersen, biraz daha açıklamanı isterim. Steph ile ilgili tek sorunum - ki bu büyük bir sorun - kendi şutunu yaratması. Eğer yarı sahadan kaldırıp atarsa, o zaman kendi şutunu yaratabiliyor.

"Harika bir top hakimiyeti falan var. Bunlar farklı. Steph ile ne olduğunu açıklamak zor, ama bir şekilde tüm zamanların en iyi sistem oyuncusu gibi. Ve bunu, onu gölgelemek için demiyorum. Ama kendisiyle tamamen teke tek oynatıp, 'Hadi bizim için sayı bul' diyemezsiniz."

STEPH, TWITTER'DA TEPKİ VERDİ!

Steph, her zamanki gibi durumun nasıl ele alınacağını biliyordu ve Jones'un adını bile anmadan, sosyal medyadan tepki verdi. Steph, Twitter'da WNBA sezonunun dönüşünü kutlarken, Jones'un yorumlarıyla dalga geçerek şunları söyledi:

"Haydi göreyim sizi hanımefendiler! Ve WNBA'deki tüm sistem oyuncularına da selam ederim. Biz bu işi hallediyoruz!"


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