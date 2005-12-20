Steph Curry'nin kariyer rekoru 62 sayısı!

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, Portland Trail Blazers'ı kariyer rekoru 62 sayıyla yıktı!

Curry 18/31 genel, 8/16 üçlük ve 18/19 serbest atış isabetiyle 62 sayı, 5 ribaund ve 4 asist kaydederek, ESPN Stats & Information araştırmasına göre, Kobe Bryant'ın 20 Aralık 2005'te Mavericks'e karşı 33 dakikada 62 sayı bulmasından bu yana, 36 dakika veya daha az sürede 62 veya daha fazla sayıya ulaşan ilk oyuncu oldu.

Curry maça sahanın her yerinden isabet bularak başlamıştı ve henüz ilk çeyrekte 22 sayıya ulaşmıştı bile. Bu, kariyeri boyunca bir çeyrekte 20 veya daha fazla sayıya ulaştığı 27'nci çeyrek oldu.



Steph ayrıca Kobe'den sonra 60+ sayı kaydeden en yaşlı ikinci oyuncu da oldu!



İşte Steph'in performansı!:



