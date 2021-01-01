Steph Curry'den, Asya kökenlilere destek!

Golden State Warriors süperstarı Steph Curry'nin, geçtiğimiz ay Atlanta'da silahlı saldırıya kurban giden Asya kökenli kadınların ailelerini desteklemek için, ayakkabılarını açık artırmaya çıkaracağı açıklandı.



Curry, ayakkabılarını Asya kökenli toplumla dayanışmayı ifade etmek ve geçtiğimiz ay Atlanta bölgesindeki saldırıların kurbanlarına destek olmak için kullanacak.



Warriors yıldızının önümüzdeki haftalarda müzayedeye çıkarmayı planladığı, Bruce Lee'yi tasvir eden özel Under Armour Curry 8 ayakkabılarını oluşturmak için Bruce Lee Vakfı ile ortaklık yaptığı bildirildi. Müzayededen elde edilen gelirin, sekiz kurbanın ailelerine dağıtılacağı kaydedildi.



16 Mart'ta Atlanta'da 6'sı Asya kökenli 8 kadının hayatını kaybettiği silahlı saldırılardan ötürü duyduğu öfkeyi dile getirmiş olan Curry'nin, olaydan kısa bir süre sonra kurbanların ailelerine nasıl destek olabileceğini öğrenmek için Bruce Lee'nin kızı Shannon Lee ve Bruce Lee Vakfı'ndan Dennis Chang ile görüştüğü belirtildi.



Ayakkabıların Kreative Custom Kicks tarafından boyandığı ve Lee'nin sözlerinden birini içerdiği bildirildi.



"BRUCE LEE'Yİ ONURLANDIRMAK İSTİYORUM"



Curry, talihsiz olayın kurbanlarını onurlandırmanın yanı sıra, bu işbirliğinin başkalarını Lee ve temsil ettikleri hakkında daha fazla bilgi edinmeye teşvik edeceğini umduğunu da şu şekilde dile getirdi:



"İsteğim, Bruce Lee'yi ve bugünkü devam eden etkisini onurlandırmaktır. Ancak etnik kökenimiz ne olursa olsun, hepimizi bir araya getirmek için yapılması gereken şeylere ışık tutmak da istiyorum. Lakin bunu gerçekleştirmek hepimizin görevidir. Sevgiyi, neşeyi, iyimserliği ve pozitifliği her zaman yaymak gerekir."



Curry, mevzubahis ayakkabıları dün gece Warriors'ın Atlanta Hawks'a karşı oynadığı maçta giymişti.



